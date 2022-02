Sanremo 2022: i look più discussi della prima serata

Noemi, Achille Lauro, Ornella Muti

ll Festival di Sanremo 2022 è appena iniziato e con lui anche i commenti sugli outfit dei protagonisti.

Scopriamo insieme i più apprezzati ed i più odiati.

Tanta pelle nera nei look della prima notte sanremese. Partiamo con il discusso Achille Lauro, petto nudo e pantalone di pelle firmato Gucci.

Ornella Muti ha indossato due creazione di Francesco Scognamiglio, stilista haute couture. Il primo in tulle costellato da Swaroski, il secondo in jersey di seta nero drappeggiato. Un’esplosione di bellezza per l’attrice!

Ornella Muti Ornella Muti

Si continua con la bellissima Noemi, indossa un vestito pescato di Alberta Ferretti. Quest’ultimo è stato giudicato dal pubblico come uno dei migliori outfit della prima serata di Sanremo.

Noemi

Acclamati anche i look abbastanza basic di Mahmood e Blanco.

La semitrasparenza di Blanco in Valentino, al contrario Mahmood veste un completo oversize firmato Prada.

Tra i look più colorati della prima serata troviamo Ana Mena e Dargen D’amico, entrambi sulle tonalità del rosa-rosso. La cantante veste Emporio Armani, Dargen invece Alessandro Vigilante.

Rkomi, per la sua prima apparizione al Festival sceglie un look total black in pelle firmato Etro.

Infine Orietta Berti, il suo look stravagante fucsia fluo dallo stile futuristico firmato Rochart ha generato numerosi meme.

Orietta Berti

E voi quale look avete preferito?