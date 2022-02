Sanremo 2022: cos’è successo nella seconda serata

Amadeus e Checco Zalone

Scopriamo insieme tutti i momenti salienti della seconda serata di Sanremo 2022.

Ieri 2 febbraio si è svolta la seconda serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

La serata inizia con un omaggio a Monica Vitti che porta tutto l’Ariston in piedi.

La gara, quest’anno molto più veloce rispetto ai precedenti, porta Sangiovanni come primo artista sul palco con il suo brano “Farfalle“.

Subito dopo entra in scena la seconda co-conduttrice di questa edizione, Lorena Cesarini, attrice emergente e già conosciuta per un ruolo nella serie Suburra.

Segue poi la performance del cantante Giovanni Truppi.

Lorena Cesarini in seguito dà inizio al suo monologo e si emoziona. Racconta il razzismo citando il libro “Razzismo spiegato a mia figlia” di Tahar Ben Jelloun.

La seconda serata continua con Le Vibrazioni e subito dopo segue il primo sketch di Checco Zalone. Continuano gli ospiti dopo l’apparizione del comico, con precisione Laura Pausini, Mika e Ale Cattelan, Amadeus annuncia la loro conduzione al timone dell’Eurovision Song Contest 2022.

In seguito si esibisce una raggiante e molto emozionata Emma, accompagnata da una Maestra d’orchestra d’eccezione, Francesca Michielin.

Dopo di lei, Matteo Romano, un nuovo volto all’interno del panorama musicale.

Salto anagrafico nell’arco di pochi minuti ed arriva sul palco l’iconica Iva Zanicchi.

Ritorna Checco Zalone con una canzone intitolata “Poco Ricchi”.

Segue un momento energico e decisamente dance, stiamo parlando della performance di Ditonellapiaga e Donatella Rettore con la loro “Chimica”.

Il grande ritorno di questo Festival, precisamente 21 anni dopo, è Elisa. Aura eterea durante la sua esibizione, attualmente nella classifica parziale è al primo posto.

Poi tocca a Fabrizio Moro con “Sei tu”, concludono la serata Tananai, Irama, Aka7even e Highsnob e Hu.

Si susseguono altri ospiti nel corso della serata tra cui Ermal Meta, direttamente dalla celebre nave, le protagoniste di “L’amica geniale” ed infine Arisa e Malika Ayane che annunciano le Olimpiadi di Milano-Cortina per il 2026 con due inni che saranno scelti la pubblico.