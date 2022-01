Sangue e affari. Le mani della Quarta Mafia sul foggiano. L’inchiesta Rai

Non ci sono solo Cosa Nostra, la ‘ndrangheta e la camorra. Esiste anche una quarta mafia che da decenni tiene in scacco la Capitanata. E’ la mafia foggiana, un mix di tradizione, modernità e brutale ferocia che le ha consentito di condizionare istituzioni ed economia del territorio e di imporsi ai vertici della criminalità internazionale. Per anni sottovalutata e relegata a semplice “faida dei pastori”, oggi è considerata il nemico pubblico numero uno e per batterla lo Stato ha messo in campo un dispositivo di contrasto mai sperimentato prima. Di Manuela Lasagna con la collaborazione di Lorenzo Giroffi

IL VIDEO