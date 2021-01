Sand’Andùnje masckere e sune: con “Pop” il Carnevale di Manfredonia quest’anno è smart

Dalla notte dei tempi mascherine e colori mescolati a casaccio sono di casa a Manfredonia. Beh, certo con ben altre accezioni rispetto a quelle odierne, tristemente legate alla indomita pandemia da Covid. Maschere e colori – simboli di creatività ed istrionicità – sono il tratto distintivo del Carnevale (di cui si sono celebrate 67 edizioni dell’edizione moderna), a cui sono legati gli ultimi scampoli di “normalità” e spensieratezza pre-lockdown dello scorso febbraio.

Ha avuto altri fasti il Carnevale di Manfredonia, tra le più importanti kermesse a livello nazionale. Questo periodo di emergenza ed estrema cautela sociale, però, mal si presta ad una manifestazione come il carnevale, che vive per sua natura di sguardi, strade e piazze affollate, sfilate, contatto fisico.

Ma, “POP – Officine Popolari”, ritiene che la sua importanza e la sua longevità meritino uno sforzo ulteriore, per trovare il modo di darvi continuità; che possa far sì che anche questo terribile anno abbia la sua benedetta edizione.

E allora eccoci qui il 17 gennaio – il giorno di Sant’Antonio (Sand’Andùnje masckere e sune) tradizionalmente dedicato alla presentazione ufficiale del programma – ad annunciare la nostra iniziativa. Un’edizione smart, che prende il nome di “O mia bella mascherina”, in linea con questi tempi, tutta digitale; attraverso la quale non far venir meno la forza creativa di idee e azione di tutti gli operatori del carnevale di Manfredonia. Noi, infatti, non ci arrendiamo. A dispetto di chi ritiene il Carnevale qualcosa di esclusivamente ludico, evanescente, inutile e superfluo. E invece no: è parte costitutiva del nostro patrimonio culturale di territorio, oltreché volano di economia e valorizzazione delle arti e dei mestieri artigianali.

Nel programma prevediamo una serie di contest, aperti agli storici operatori del carnevale: le scuole, i gruppi, i creativi tout court, la città intera. Che porteremo avanti con tutti i partner e compagni di viaggio che vorranno condividerlo.

Questi i contest che lanceremo, per ognuno dei quali partirà a breve l’invito formale alla partecipazione:

IO LO AVREI FATTO COSÌ

(Contest per i gruppi mascherati e i carri allegorici)

Le associazioni e le scuole superiori saranno invitate a presentare il tema e i bozzetti del gruppo mascherato e del carro allegorico.

2 MINUTI CON IL TUO CARNEVALE

(Contest per le scuole)

In accordo con le scuole primarie elementari e medie, gli alunni saranno invitati, con la guida degl’insegnanti, a realizzare in casa manufatti, a recitare poesie, a piccole rappresentazioni. II tutto, manco a dirlo, a rigoroso tema carnevalesco.

UN CALCIO AL TEMPO CUPO

(Contest Sport)

Gare di abilità e destrezza, in solitario, per i più giovani sportivi in tenuta mascherata. In partnership con l’ASD Accademia Manfredonia.

IL MIGLIORE DI TUTTI I TEMPI

(Memorabilia delle passate edizioni)

Contest, attraverso le immagini, per eleggere il più bel carro allegorico ed il più bel gruppo mascherato di tutte le edizioni del carnevale di Manfredonia.

E dibattiti live, incontri in streaming con i protagonisti del Carnevale, cooking e tutto quello che verrà. Perché noi la pensiamo così: toglieteci pure tutto, la memoria ricostruirà.

Vuoi unirti a questa edizione smart del Carnevale di Manfredonia? Vuoi proporci una tua idea? Hai un tuo ricordo legato alla kermesse? Pop c’è! Keep in touch: citofonaci, scrivici, chiamaci, whatsappaci, followaci sui social.

POP – OFFICINE POPOLARI