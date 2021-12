Sanda Cungètte, a Natéle diciassètte

Santa Concetta, a Natale mancano diciassette giorni.

Un modo mnemonico per contare i giorni che mancano al Natale dall’8 dicembre (proclamazione del Dogma della Immacolata Concezione di Maria = Maria concepita senza peccato = lat. concepta = Concetta).

Questa vigilia veniva commemorata dai ragazzini con un grandioso falò (‘a fanöje). Per alimentare il fuoco tutti i bambini giravano casa per casa chiedendo “‘na lègna a Sanda Cungètte“. Le massaie avevano tutte in casa una discreta provvista di legna da ardere, poiché non era ancora comparso il gas in bombole per uso cucina, e ne davano volentieri un pezzo ai questuanti.

Altro evento tradizionale: la preparazione delle pèttole.

https://www.parliamomanfredoniano.it/sanda-cungette-a-natele-diciassette/