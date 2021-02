San Valentino degli imbecilli a Vieste: imbrattato Pizzomunno

Mi chiedo, in un’era super tecnologica come quella che stiamo vivendo, è ancora possibile usare lo spray e imbrattare i nostri luoghi di pregio per manifestare “sentimenti” di pseudo amore? Sembra proprio di sì, come mostrano le foto di Massimo Francavilla, che ritraggono la falesia di Pizzomunno imbrattata di vernice rossa. Amo e mi prodigo per i giovani. Ma questo tipo di gioventù, non lo capisco proprio. Confido nel sindaco, Giuseppe Nobiletti, perché in sinergia con l’assessore all’Ambiente, Vincenzo Ascoli, disponga l’immediato ripristino del suggestivo sito.

Gianni Sollitto su Facebook