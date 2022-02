San Severo, sprovvisto di Green Pass sfonda l’ingresso del Comune con l’auto

Attimi di follia a San Severo: sfonda l’ingresso del Comune con l’auto.

Precedentemente non aveva esibito il green pass.

E’ successo questa mattina (alle 10.00 circa), un cinquantenne di San Severo recatosi a Palazzo Celestini per richiedere un certificato, veniva fermato dai vigilantes in servizio che chiedevanodi esibire il green pass (come da DPCM). Il cinquantenne sprovvisto del certificato verde si opponeva in maniera energica, ma comunque veniva allontanato.

Dopo pochi minuti, succede l’incredibile, l’uomo a bordo della sua auto, dopo una breve rincorsa faceva irruzione nel portone del comune, scontrandosi con una Fiat Panda di proprietà comunale. Il forte impatto faceva crollare l’impalcatura e una parete installate per alcuni lavori di ristrutturazione nel Palazzo Celestini.

L’uomo veniva prontamente bloccato grazie all’intervento dei vigilantes e della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Locale.