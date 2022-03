Tragedia sul lavoro nella giornata di ieri a San Severo. Un Uomo di 75 anni è morto mentre stava per mettere in moto il trattore per mettersi al lavoro quando, per cause da accertare, è stato travolto e ucciso dal mezzo che si è ribaltato.

L’uomo sarebbe stato subito soccorso e poi trasportato in ospedale dove sarebbe arrivato già morto. La Polizia indaga sulle cause dell’incidente.