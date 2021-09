San Severo-Manfredonia, i giallogranata alzano i prezzi dei biglietti per gli ospiti a 10 euro

Da 8 a 10 euro in poche ore: questo è il rialzo del prezzo dei biglietti attuato dalla società del San Severo a poche ore dal derby di Capitanata.

Dopo aver annunciato il costo dei tagliandi nella giornata di ieri, i giallogranata hanno rivisto il prezzario con un comunicato stampo a seguito delle proteste dei tifosi di casa…

Il comunicato della giornata di ieri

Il comunicato di oggi

Il San Severo Calcio comunica che dopo un attenta valutazione, ha deciso di rivedere i costi dei biglietti pur in considerazione delle norme di distanziamento da applicare in pandemia che riduce la capienza del Ricciardelli a solo 350 posti complessivi, allo stesso tempo accoglie in parte la richiesta dei tifosi e si riserva di mettere in commercio mini abbonamenti per tutti i settori degli spettatori locali per venire incontro alle esigenze dei tifosi in questo tempo di crisi pandemica .

Di seguito i nuovi prezzi:

Tribuna “A” 150 posti 10,00€

Tribuna “B” 75 posti 10,00€

Set. ospiti 50 posti 10,00€

Curva 100 posti 5,00€

La società comunica inoltre che in occasione del match di domenica con il Manfredonia sono stati messi a disposizione della tifoseria ospite 50 tagliandi, acquistabili il giorno della gara presso il botteghino dello stadio al costo di 10€.