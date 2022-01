Pochi istanti fa è avvenuto un incidente lungo la SS 16, alle porte di San Severo.

Ancora ignote le cause dell’incidente in cui un uomo, gravemente ferito, è stato trasportato in elisoccorso al reparto di rianimazione del policlinico Riuniti di Foggia.

Purtroppo sono tanti (troppi) gli incidenti che si verificano in quel tratto di strada