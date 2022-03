San Severo avrà la sua cittadella della Polizia, 3,5 milioni per la costruzione della struttura

E’ stata pubblicata sull’albo pretorio online del Comune di San Severo la Procedura aperta per il “Progetto di realizzazione della nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza, del distaccamento della Polizia Stradale e del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo (FG). Delibera C.I.P.E. del 3 marzo 2017 – Programma di Azione e Coesione (P.A.C.) “Legalità” 2014-2020-. Via Terranova. I° Lotto: Palazzina Uffici”.“Prosegue spedito – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco Salvatore Margiotta e l’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio – l’iter per la costruzione del nuovo Commissariato che rappresenterà, una volta ultimato, una vera e propria Cittadella della Polizia nella nostra città. Un presidio per la legalità che ha pochi eguali nella nostra regione e che può rappresentare un ulteriore strumento nella lotta contro la criminalità e la delinquenza”.

L’importo complessivo delle attività (appalto integrato – progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori) posto a base di gara è pari a € 3.471.474,78 oltre IVA come per legge e C.N.P.A.I.A. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola od associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti negli articoli del bando. La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del 35° giorno successivo a quello di pubblicazione del Bando sulla GURI. Le offerte, pena l’esclusione, dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale appalti Traspare accessibile al seguente indirizzo: https://comunesansevero.traspare.com

Tutte le informazioni ed il bando completo sono consultabili sul sito www.comune.san-severo.fg.it

SAN SEVERO, 29 marzo 2022 Il Responsabile Ufficio Stampa dott. Michele Princigallo