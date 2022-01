San Severo, altre due bombe nella notte contro attività commerciali, il Sindaco Miglio “Chiedo al ministro Lamorgese di venire qui in Capitanata”

Il racket torna nuovamente in azione. Altri due attentati dinamitardi sono avvenuti nella notte San Severo. Il primo alle 3:30 ad un salone di parrucchiere “Li Quadri” in via Checchia Rispoli.

Poco dopo un altro ordigno e’ stato fatto esplodere davanti alla saracinesca dell’attività commerciale Pirolandia in corso Leone Mucci. Ingenti i danni provocati alle due attività.

Le esplosioni sono state avvertite anche in altre zone della città. Con questi due salgono a sei gli attentati dinamitardi messi a segno in provincia di Foggia dall’inizio dell’anno.

L’intervista al Sindaco Miglio:

(Le foto sono della Gazzetta di San Severo)