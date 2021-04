San Severo, aggressione al Masselli-Mascia durante misurazione temperature corporea. Fp Cgil: “Inaccettabile”

Stamattina, lunedì 12 aprile 2021, è stata aggredita la signora addetta a rilevare la temperatura corporea delle persone che accedono all’Ospedale Masselli Mascia di San Severo. La donna è stata violentemente spintonata, è caduta a terra e ha perso conoscenza. Sono stati immediatamente chiamati la Polizia e un’ambulanza del 118 che è arrivata da Castelnuovo della Daunia. “Vogliamo esprimere la nostra piena solidarietà all’addetta di Sanità Service. Siamo di fronte all’ennesimo atto violento e inaccettabile contro chi svolge il proprio lavoro in ambito sanitario”, ha dichiarato Mario La Vecchia, segretario provinciale della FP Cgil. “La signora è rimasta a terra, tra l’indifferenza, mentre il lavoro del Cup è andato avanti. Occorre che l’Azienda Sanitaria ponga in essere azioni per tutelare maggiormente l’incolumità di chi lavora subendo la pressione sempre più esasperata, e troppo spesso violenta, di chi si reca nelle strutture sanitarie. Con il Covid-19, e le tensioni crescenti causate da ospedali al collasso, la situazione è ulteriormente peggiorata. Quanto successo stamattina è inaccettabile”.