San Severo: 900mila euro per incentivare nuove attività nel centro storico 

Ammonta a € 890.226.97 il finanziamento destinato a San Severo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per il Sud), per tre specifiche direttrici:

– Iniziative di adeguamento degli immobili comunali da concedere in comodato gratuito per nuove attività commerciali, artigianali agricole;

– Concessione di contributi a fondo perduto per l’avvio di attività commerciali, artigianali, agricole;

– Incentivi economici per chi stabilisce la propria residenza nel comune.

Sono i primi atti del PNRR ed a breve verranno realizzati gli atti amministrativi per poter utilizzare questi fondi. – spiega il sindaco Miglio.