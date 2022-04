Niente mercato settimanale anche questo mercoledi a San Marco in Lamis

Come dimostrano le foto di Sanmarcoinlamis.eu è in atto una protesta pacifica degli ambulanti in Piazza Madonna delle Grazie per protestare contro lo spostamento “parziale e temporaneo” al Campo Sportivo.

Il Prefetto chiede di incontrare una delegazione degli stessi ambulanti