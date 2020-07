Send an email

San Marco in Lamis, fondi dalla Regione per i lavori allo stadio

Con determinazione Dirigenziale n. 168/DIR/2020/216 di oggi 13 luglio, il Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello Sport per tutti della regione Puglia ha approvato la graduatoria definitiva dei Comuni ammessi al finanziamento degli interventi di potenziamento del patrimonio sportivo.

Il comune di San Marco in Lamis, posizionandosi all’undicesimo posto sui 150 ammessi, ha ottenuto il finanziamento di € 100.000,00 per lavori di manutenzione e sistemazione del campo sportivo cittadino.

In particolare verrà realizzata la copertura della tribuna, la sostituzione dell’impianto di illuminazione, la sistemazione e riempimento del fondo del terreno di gioco e la realizzazione di una palestra all’aperto.

La sistemazione urbanistica della zona si completerà con i lavori in Via del grande Torino, anche questi finanziati per € 250.000,00, con la realizzazione dell’area mercatale e dei parcheggi e con la complessiva riqualificazione dell’ area.

Lo ha scritto il sindaco di San Marco in Lamis Michele Merla su Facebook