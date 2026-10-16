San Marco in Lamis, creazione d’impresa e ricerca del lavoro con i laboratori di Punti Cardinali

San Marco in Lamis, creazione d’impresa e ricerca del lavoro con i laboratori di Punti CardinaliLa partecipazione gratuita. L’iniziativa del Comune nell’ambito del progetto “Punti Cardinali” punta a c...

San Marco in Lamis, creazione d’impresa e ricerca del lavoro con i laboratori di Punti Cardinali

La partecipazione gratuita. L’iniziativa del Comune nell’ambito del progetto “Punti Cardinali” punta a creare opportunità occupazionali



Proseguono gli Orientation Lab organizzati nell’ambito del progetto “Punti Cardinali – Orienta in Progress” del Comune di San Marco in Lamis dalla cooperativa Medtraining. Il momento di formazione è rivolto in modo particolare a persone disoccupate, inoccupate e inattive, con attenzione specifica ai soggetti in condizione di fragilità, alle persone svantaggiate, ai migranti e ai disoccupati di lunga durata. «L'obiettivo è sempre finalizzato a valorizzare il capitale umano del territorio attraverso percorsi finalizzati al rafforzamento delle competenze personali, trasversali e professionali dei partecipanti» spiegano gli organizzatori.

Il terzo laboratorio “Autoimprenditorialità e Creazione di Impresa” è in programma martedì 20 ottobre 2026, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, presso l’Auditorium della Biblioteca comunale di San Marco in Lamis in Piazza Carlo Marx. Il laboratorio sarà finalizzato ad avvicinare i partecipanti al tema dell'autoimpiego e della creazione di impresa, con un approccio semplice, pratico e orientato al territorio. Il quarto laboratorio “Percorsi e Strumenti per l’Attivazione Lavorativa”, invece, si svolgerà martedì 24 novembre dalle ore 8:00 alle ore 14:00, sempre nell’Auditorium della Biblioteca Comunale, in Piazza Carlo Marx. Il momento di formazione sarà dedicato alla scoperta degli strumenti concreti per l'attivazione lavorativa, con l'obiettivo di rafforzare la capacità dei partecipanti di muoversi tra servizi, opportunità formative, canali di ricerca e strumenti di accompagnamento. La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è possibile mandare una mail all’indirizzo: [email protected]. Il link per scaricare il modulo di iscrizione: https://shorturl.at/uiLXb

La docenza dei laboratori è affidata a un professionista esperto in orientamento al lavoro, sviluppo delle competenze e accompagnamento ai percorsi di inserimento lavorativo. Il Comune di San Marco in Lamis, infatti, è stato ammesso a finanziamento per l’attivazione del progetto “Punti Cardinali For Work. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, nell’ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Azione 5.1 “Interventi per l’occupazione”, per rafforzare l’orientamento professionale e migliorare l’accesso all’occupazione. Il Comune di San Marco in Lamis è capofila dell’intervento nato per costruire un sistema locale di orientamento moderno, inclusivo e capace di accompagnare i cittadini nelle sfide del nuovo mercato del lavoro. Partner di progetto sono: Euromediterranea, Medtraining, Cantieri di Innovazione Sociale, Associazione Impegno Donna, cooperativa sociale Clarissa, Associazione Sirio Sviluppo e Formazione, Cat Confcommercio Pmi, Università degli Studi di Foggia, Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Foggia.