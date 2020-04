San Leonardo della Matina: il convento del pellegrinaggio

Manfredonia – LA strada era arida impolverata, terra battuta e rami secchi spezzati dal sole. Al centro del campo il Convento di San Leonardo delle Matina, circondato dalle cornacchie sulle mura dell’antica Basilica e con tre alberi a forme di croci al centro degli altari spogli e rigidi; presenti rilievi e cornici decorate del 1192.

Di là passavano santi diretti sugli Eremi del Gargano; nel 1216 passò anche il buon cantastorie degli uomini del mondo: San Francesco d’Assisi, che arrivò in pellegrinaggio fino alla Grotta dell’Arcangelo Michele. Il primo frate del luogo si chiamava Palmero de Monte Gargano, nel 1221 ad Assisi con San Francesco a Santa Maria degli Angeli. Ma dove dimorò di più Francesco fu a San Giovanni in Lamis, la futura San Marco in Lamis nota a tutti con il nome del Convento dei francescani di San Matteo dove è custodita al centro dell’altare la grande statua di San Matteo, raffigurato con un libro e una penna nella mani, la famosa penna di piuma di oca che serviva e serve tutt’ora oggi a bagnare con l’olio la fronte del penitente.

Appena dentro lo splendido convento, dopo il corridoio, c’è l’entrata nella piccola cappella, a destra l’acquasantiera; alzando la testa sull’alto muro della parete è dipinto Francesco d’Assisi, arrivato sul Gargano stanco e smagrito, mentre aveva alle sue spalle giù alla valle la luce del mare di Manfredonia.

di Claudio Castriotta