San Giovanni Rotondo, tutto pronto per le vaccinazioni

Stamattina sono stato al “Centro Polivalente Emma Francavilla” in via Giuva (zona Contrada Cavallo Stallone), struttura messa a disposizione dal comune come punto vaccinale della città di San Giovanni Rotondo.

Il centro è stato pensato e potenziato con due postazioni che garantiranno una somministrazione non per una, ma per due persone contemporaneamente.

É tutto pronto per partire domani mattina, grazie alla preziosa collaborazione della dott.ssa Antonacci, della Asl Foggia, nella persona del Direttore Generale dott. Piazzolla e di tutto il personale. I numeri del contagio nella nostra città stanno registrando una leggera diminuzione ma, come ormai ripeto instancabilmente da un anno, non bisogna abbassare la guardia. È necessario procedere celeri, vaccinare il più alto numero di persone e in fretta.

La lotta al virus è ancora molto lunga, ma dalla nostra abbiamo un’arma potentissima: il vaccino.

Michele Crisetti