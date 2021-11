San Giovanni Rotondo, scritte no vax sui muri del cimitero

“I vaccini uccidono” è la scritta no vax comparse sui muri perimetrali del cimitero di San Giovanni Rotondo. In basso alle scritte anche una sorta di firma. Si sta già provvedendo alla rimozione delle scritte. «Hanno imbrattato un luogo rappresentazione da sempre del dolore e della sofferenza anche dei nostri concittadini morti per Covid – ha commentato il primo cittadino Michele Crisetti -. E’ un’offesa anche per tutti gli operatori sanitari» e per «la memoria di San Giovanni Rotondo».