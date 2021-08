SCOMPARSO

Luca Villani

Età 19 anni

Altezza 168 cm

Corporatura esile

Vestiva largo

Indossava una maglietta bianca

Nostro fratello non fa rientro a casa da mercoledì 11 agosto (la sera in cui c’è stato un temporale improvviso).

Chiediamo la collaborazione di tutti, ogni minimo dettaglio/informazione vi venga in mente è fondamentale.

Condividete il più possibile

Rossella 3276692744

Monica 3276878204

Marzio 3276878194

Simone 3809073298