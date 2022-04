San Giovanni Rotondo, parte il progetto “Pillole di movimento”

Anche sul Comune di San Giovanni è partito il progetto “Pillole di movimento” che si svolgerà fino al 30 Maggio c.a., proposto dalla UISP, ideato nell’ambito delle proposte tese alla diffusione della cultura del movimento rivolte alla cittadinanza nell’ottica di promozione della salute e prevenzione primaria. Il progetto prevede un beneficio dell’attività fisica e motoria sia in palestra che piscina.

Gli obiettivi di questo progetto sono i seguenti:

Promozione, mensile e gratuita, di attività motoria riconducibile ai movimenti “camminare/correre, nuotare, pedalare, ballare”; Contrastare i rischi derivanti dalla inattività; Favorire l’idea di attività sportiva come potente strumento di l’inclusione sociale, grazie a cui promuovere l’abbattimento di barriere socioeconomiche, psicologiche e di abilità fisica; Consolidare le reti sul territorio tra : Amministrazioni Comunali, Asl, Servizi sociali, e Associazioni sportive affiliate. Un’azione progettuale, con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica come rimedio naturale capace di prevenire e/o abbassare l’incidenza di sviluppare patologie strettamente connesse ad uno stile di vita sedentario, ideato con un mese gratuito di attività fisica. “Lo sport è un elemento essenziale per la salute di tutti, e nessuno dovrebbe esserne privato”. Oggi più che mai ci si riempie la bocca di frasi fatte, che mettono al centro lo sport come azione preventiva, come sano stile di vita in grado di migliorare la nostra salute. Di fatto, però, la realtà è che lo sport di base in questi anni di pandemia è stato sempre più penalizzato, guardando al futuro e proprio perché siamo attenti alle esigenze attuali abbiamo voluto mettere in campo questo progetto, rivolto a quelle fasce di età generalmente più sedentarie.

COME ADERIRE:

Ritirare in uno dei tanti punti di distribuzioni (farmacie o contattare direttamente le Società) la scatoletta di Pillole di Movimento per avere un mese di attività gratuita in una delle ASD/SSD affiliate Uisp (SSD Gold Center e Centro Fitness Body Shape Total Training SSD RL); si usufruirà un mese di attività gratuita. Si potrà aderire solo se non si è in possesso di tesseramento Uisp.

Per saperne di più: https://www.uisp.it/progetti/pagina/pillole-di-movimento