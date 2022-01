San Giovanni Rotondo: palestra all’aperto, campi da volley e area picnic nel nuovo Parco del Papa

Michele Crisetti sindaco di San Giovanni Rotondo ha mostrato nei giorni scorsi i progressi di un’importante intervento di riqualificazione del Parco del Papa.

Un’area attrezzata per fare palestra all’aperto con attrezzi all’avanguardia, campi da volley ed un’area picnic in materiale riciclato per vivere a pieno una importante area della città.

Il sindaco spiega in un video tutti gli interventi effettuati: