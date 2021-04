San Giovanni Rotondo, nuovo hub vaccinale

Ieri è stato l’ultimo giorno di vaccinazione presso il “centro diurno per anziani” di via Leandro Giuva. Da domani 12 aprile sarà operativi il nuovo hub vaccinale nella palestra dell’istituto tecnico “Di Maggio” con ingresso in via Carlo Poerio con percorso dedicato alle persone che si sottoporranno al vaccino, spazio destinato all’accettazione e all’anamnesi e zona di aspetto per monitorare la situazione post iniezione: una struttura più grande e funzionale alla campagna vaccinale di massa contro il Covid-19.

Nella città di San Pio, come da aggiornamento dell’11.04.2021, sono state somministrate 10603 dosi di vaccino, nello specifico 6087 prime dosi e 4516 seconde dosi.

Si ricorda ai cittadini che è online sul sito del comune di San Giovanni Rotondo, sezione “Emergenza Covid – Info e News”, il modulo con consenso, nota informativa e scheda anamnestica per la vaccinazione anti Covid-19. Al fine di agevolare le operazioni per la campagna di vaccinazione, è necessario:

scaricare il modulo al link

https://www.comune.sangiovannirotondo.fg.it/sgrotondo/po/attachment_news.php?id=222

compilarlo preferibilmente a casa

consegnarlo all’accettazione del centro vaccinale il giorno dell’appuntamento

Dott.ssa Lucy Gemma, Ufficio stampa comune di San Giovanni Rotondo