San Giovanni Rotondo: inaugurato il centro socio educativo diurno per minori intitolato a “Tonia Siena”

È stato inaugurato oggi, nella storica struttura di Piazza De Mattias il centro socio educativo diurno per minori intitolato a “Tonia Siena”, insegnante prematuramente scomparsa l’8 novembre del 2014, dopo una lunga e dolorosa battaglia contro il cancro.

Questa apertura rappresenta un obiettivo centrale e importantissimo per il territorio, un tassello cardine per la realizzazione di quella rete di servizi che ogni amministrazione ha il dovere di creare, e che la nostra in particolare modo si era prefissata di raggiungere sin dall’inizio del mandato.

E in questa occasione così bella, in questo momento di gioia, il nostro pensiero vola diritto fino al cielo per raggiungere non solo Tonia Siena ma anche Rita Vergura, insegnante che tutti noi conoscevamo e che ci ha prematuramente lasciato qualche giorno fa. Figure del loro spessore morale, etico e propriamente umano non moriranno mai davvero.