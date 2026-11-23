Città della gentilezza San Giovanni Rotondo diventa "città della gentilezza"

San Giovanni Rotondo diventa "città della gentilezza": al via le attività dell'associazione Gentilezza e Cultura

San Giovanni Rotondo diventa "città della gentilezza": al via le attività dell'associazione Gentilezza e Cultura

Una serata di confronto e partecipazione ha segnato, sabato scorso, l’avvio ufficiale delle attività dell’associazione "Gentilezza è Cultura". L’iniziativa ha rappresentato il primo momento pubblico di tesseramento per una realtà che punta a trasformare un valore spesso dato per scontato in uno strumento concreto di crescita civica e allietata dal concerto del trio di Gina Palmieri.

L’obiettivo dell'associazione, presieduta da Mattea Dragano, è infatti quello di educare la comunità — a partire dalle nuove generazioni — alla cultura della gentilezza intesa come cura quotidiana dell'altro e del bene comune. Il programma dei prossimi mesi si articolerà su più fronti: dalla riqualificazione e cura condivisa degli spazi pubblici ai laboratori nelle scuole, fino alle attività di vicinanza rivolte agli anziani e alle categorie più fragili, con l’intento di costruire un tessuto sociale più responsabile e inclusivo.

La serata ha avuto anche un importante momento di respiro territoriale con la partecipazione dell'associazione "Gentilezza è Cultura" di San Severo, guidata dalla presidente Arcangela De Vivo, insieme alla quale è stato firmato un patto di gemellaggio. Entrambe le realtà, così come le altre sedi sparse su tutto il territorio nazionale, nascono infatti come costole del progetto nazionale "Costruiamo Gentilezza".

La festa di sabato è stata solo il punto di partenza. La campagna di tesseramento resta infatti aperta: chiunque voglia sostenere il progetto o partecipare attivamente alle iniziative può ancora iscriversi ed entrare a far parte del gruppo.

Questo percorso trova inoltre un riscontro diretto a livello istituzionale.

San Giovanni Rotondo, già riconosciuta come città dell’accoglienza e della pace, aggiunge così un nuovo tassello alla propria identità diventando anche "città della gentilezza".

L’amministrazione comunale ha infatti accolto e sposato fin da subito la proposta presentata dalla presidente Dragano, istituendo una delega specifica alla gentilezza affidata alla consigliera Tiziana Sabatelli, che seguirà da vicino il dialogo tra l'ente e l'associazione.

Con la sinergia tra volontariato e istituzioni già avviata, "Gentilezza è Cultura" si prepara ora a entrare nel vivo del proprio calendario, scommettendo su piccoli gesti e progettualità condivise per migliorare la qualità della vita cittadina.