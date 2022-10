Salvini: “Tornerà l’armonia tra Giorgia e Silvio”

Matteo Salvini dice di essere sicuro che “anche tra Giorgia e Silvio tornerà quell’armonia che sarà fondamentale per governare, bene e insieme, per i prossimi cinque anni”.

E su La Russa e Fontana spiega che “la sinistra non si rassegna e attacca con violenza la seconda e la terza carica dello Stato, appena democraticamente elette. Un clima di odio che va avanti da mesi e che continua a produrre attacchi fisici, minacce e insulti in un momento in cui servirebbero unità e serenità, in Italia e nel mondo”.