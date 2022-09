Salvini nasconde la delusione del 9%. “Abbiamo pagato la responsabilità del governare. Ora siamo pronti per un programma di centro-destra”

Per Matteo Salvini la sua non è una sconfitta. Il Paese, da ieri, ha una stabilità: quella della coalizione del centro-destra. Ha dichiarato di non essere contento del risultato, ma anche di essere consapevole che i suoi parlamentari, in un governo di destra, verranno più valorizzati.

La competizione tutta interna con Giorgia Meloni sembra non essere un problema importante. Salvini giustifica il suo misero 8.9% come il prezzo che ha pagato il suo partito per la responsabilità dimostrata in questi anni di governi tecnici per fronteggiare prima l’emergenza covid e poi la guerra e la crisi energetica. Per Fratelli d’Italia, fa intendere Salvini, questo problema non c’è stato: l’elettorato ha premiato la coerenza e l’opposizione dura di Meloni.

“Il 9% non mi soddisfa. Puntiamo, però a cento parlamentari della Lega. Il 9% mi sta qua, ma i 100 parlamentari mi soddisfano. Ce la giochiamo col Pd per essere secondo gruppo. Quello di ieri è un punto di partenza”, ha dichiarato Salvini nella conferenza stampa convocata in Via Bellerio per il commento post-voto del segretario del carroccio.

Poi l’attacco a Conte e il M5S. “Fortuna che gli italiani hanno votato. Sono stati premiati chi ha fatto opposizione per 5 anni e chi ha fatto cadere il governo sul termovalorizzatore. Noi ci facciamo carico di aver portato un carico non indifferente. Gli anni del covid sono stati particolari. Abbiamo anteposto il lavoro per il Paese agli interessi di partito”.

Salvini, però, fronteggia le probabili polemiche che potrebbero arrivare dall’interno del suo partito e gioca in anticipo: la Lega aprirà un grande tavolo di ascolto con tutti gli amministratori per far ripartire il partito e posizionarsi come elemento centrale del nuovo governo. “Da domani si aprirà un momento di ascolto, provincia per provincia, per ascoltare tutti i componenti della Lega. Da domani siamo a lavoro per un programma di centrodestra. Non esisteranno né terzi né quarti poli, né più governi responsabili. Oggi l’Italia ha votato con la loro testa, con il loro cuore e con la loro responsabilità per un governo di centro-destra. Lavoreremo per non deludere queste aspettative”.

I lavori per il nuovo governo sono imminenti. “Con Giorgia ci sentiamo già oggi per ragionare presto e bene del prossimo governo“, ha detto Salvini.