Salvemini: “Ripristinato funzionamento semaforo Via dei Mandorli e dotato di impianto illuminazione il Parco Giochi Sacra Famiglia”

Due importanti interventi sono stati portati a compimento in questi giorni dall’Amministrazione comunale attraverso l’Assessorato ai Lavori Pubblici.

Come informa l’Assessore Angelo Salvemini, infatti, si è provveduto a ripristinare il funzionamento del semaforo di Via dei Mandorli ed è stato dotato di impianto di illuminazione il Parco Giochi in zona Chiesa Sacra Famiglia (portata a termine anche un’azione di pulizia e sanificazione). Interventi utili alla fruibilità ed alla sicurezza di spazi periferici della città.