Salvato cane molosso investito ed abbandonato

La pattuglia di servizio degli Ispettori Ambientali Territoriali CIVILIS ENDAS di Manfredonia, comandante gen. Giuseppe Marasco con l’Ispettore Tommaso Mangini, oltre a una discarica a cielo aperto di rifiuti sulla s.p.80, vicino l’inceneritore ETA-Marcegaglia, hanno salvato un amico a 4 zampe molosso abbandonato tra i rifiuti dopo che era stato investito da un’auto pirata, tempestivamente allertato la Polizia Locale intervenuti Antonio Caporale con il collega e Marco Lupoli, dell’E.N.P.A. che ha subito recuperato il cane per portarlo al canile comunale e provvedere alla cure necessarie. IL Comandante Marasco ha dichiarato: ” AIUTARE UN CANE ABBANDONATO: NON CORRERE: La parola d’ordine è calma. Il cane che sembra abbandonato vaga senza meta e appare inquieto, annusa e guarda i passanti per la strada, cercando aiuto.

Non corrergli incontro per cercare di prenderlo: lo spaventeresti e lo faresti scappare. Piuttosto, per aiutarlo è bene richiamare la sua attenzione parlandogli con dolcezza. Accucciati per metterti a livello del suo sguardo e tendigli la mano, con il palmo rivolto verso l’alto. Evita anche rumori improvvisi e movimenti bruschi: il cagnolino deve sentirsi rassicurato dalla tua voce e la tua postura non deve risultare minacciosa. Una volta che ti sarai avvicinato, improvvisa un guinzaglio di fortuna utilizzando ciò che hai a disposizione in quel momento. In questo modo non solo eviterai che scappi da te, ma potrai anche allontanarlo più facilmente da situazioni di pericolo (come una strada trafficata) e accompagnarlo in un’area sicura. IL CANE CHE SEMBRA ABBANDONATO VA SEGNALATO: Se il cane che sembra abbandonato non possiede una targhetta identificativa che ti consenta di contattare direttamente il proprietario, ciò che devi fare quando lo avvisti in aree urbane è chiamare la Polizia Municipale o il numero verde del comando dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente.