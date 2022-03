Salta anche il Qatar, dove si giocherà il Mondiale 2026?

La fase finale del torneo si svolgerà contemporaneamente in tre nazioni, ossia Stati Uniti (10 città), Messico (3 città) e Canada (3 città), per un totale di 16 città, la fase finale si disputerà dal 25 maggio al 4 luglio 2026.

Le percentuali di passaggio alla fase finale del Torneo aumenteranno in quanto, per la prima volta, si disputerà su un totale di 48 squadre.

In sostanza l’Africa (CAF) e l’Asia (AFC) vedranno aumentare le proprie nazionali partecipanti di 4 unità; l’Europa (UEFA) e il Nord e Centro America (CONCACAF) avranno 3 posti in più, mentre il Sudamerica (CONMEBOL) con 2 ulteriori nazionali. Infine, l’Oceania (OFC) avrà 1 posto in più, ma con la certezza di qualificare almeno una squadra. Va ricordato che, inoltre, potenzialmente tutti i continenti, escluso quello europeo, potranno ottenere anche uno dei due posti provenienti dagli spareggi (play-off).