Salone Nautico Genova: intervento del professore Nicola Muscatiello

Il prof Nicola Muscatiello, direttore della UOSD di Endoscopia Digestiva del Policlinico Universitario di Foggia, ha organizzato, su delega dei Gastroenterologi ospedalieri italiani, un incontro sulla alimentazione nel corso del salone Nautico di Genova in programma dal 16 al 21 Settembre 2021. Grande è la soddisfazione considerando che stiamo parlando della più importante manifestazione Nautica del mediterraneo. Parlare di Salute e mare è quanto di più affascinante ci possa essere ci dice il prof Muscatiello. “Nel mare è nata la prevenzione e la cura delle malattie. La scoperta che alimentandosi con agrumi ha salvato milioni di marinai dallo scorbuto, malattia emorragica è del 1750 ca. Qualche anno prima, nel 1740, in un viaggio intorno al mondo, la flotta inglese perse il 70 % dei suoi marinai e questa scoperta, che per un po’ di tempo rimase come un segreto militare, cambio del tutto il modo di alimentarsi in mare”. Da queste osservazioni nasce la cura di un’altra malattia carenziale, la Pellagra dopo più di un secolo e mezzo.

Nel corso workshop dedicato alla salute il 17 settembre ore 13.30 presso il teatro del Mare verrà diffuso un decalogo con consigli pratici e suggerimenti per godersi la navigazione, per lavoro o per svago, in tutta serenità.

La manifestazione è aperta a tutti e sarà possibile intervenire, fare domanda e porre dubbi.

La manifestazione è così organizzata :

Genova, 13 settembre – Cosa mangiare in mare durante la navigazione? Quali sono i più frequenti disturbi e i rimedi per tenerli a bada? Come gestire una terapia a bordo? Questi e altri temi saranno affrontati dai medici Gastroenterologi

