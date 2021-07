Salesiani: Foggia, apre Casa Giò. “I salesiani ci sono ma da soli non possono fare molto, Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti”

“La situazione in Puglia è migliore rispetto alle altre regioni, qualcosa si muove e l’inaugurazione di “Casa Giò” ne è la dimostrazione. Viviamo in un periodo in cui siamo tutti stanchi dal periodo post pandemia. Ed i Salesiani vogliono esserci per donare speranza a chi speranza non ne ha. “Anche le istituzioni ci sono vicine e c’è una bella alleanza per il bene dei ragazzi. I salesiani ci sono sempre ma da soli non possono fare molto. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti”