Sale la febbre del rally con il “Porta del Gargano” in griglia di partenza. La corsa garganica sta vedendo decine di prenotazioni di equipaggi in uno dei percorsi più belli d’Italia.

Il 16 e 17 ottobre si parte da Vieste, con prove speciali a Peschici e Montesacro.

Le auto sfrecceranno nei paesaggi mozzafiato della Montagna del Sole, tra uliveti, agrumeti, scenari incontaminati ad un passo dal mare garganico. La corsa, organizzata dai Piloti Sipontini, sarà un occasione per misurarsi con equipaggi quotatissimi, ma anche per godere dell’accoglienza viestana, della cucina e del clima del Gargano. Un’occasione da non perdere. Si parte ufficialmente il 12 ottobre alle 10.30 con la presentazione a Palazzo Dogana (Foggia), poi tutti in pista sul promontorio. I motori sono caldi, tra qualche giorno si parte!