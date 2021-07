“Non c’è spazio per il razzismo o per l’odio nel calcio e in qualsiasi ambito sociale. E quando la maggioranza delle persone si unirà per denunciare alla polizia chi manda questi messaggi e allontanerà l’odio con la gentilezza, vinceremo. L’amore vince sempre”. Bukayo Saka rompe via social il suo silenzio dopo il rigore decisivo fallito nella finale di Wembley e gli insulti razzisti ricevuti on-line.