Sagome sospese a mezz’aria corpi caduti sulle acque fredde

Manfredonia – C’ERA un velo sul mare questa mattina, sembrava una vetrina ingigantita allestita di lenzuola blu che si muovevano, si ritiravano, si allargavano, si increspavano come spine luminose -alla riva come un rantolo ;di una vita che non era buona ma pericolosa – intorno alla scogliera dell’Acqua di Cristo;

l’ acqua brillava di una strana luce – ed è ancora il sole di marzo…mi chiedevo. Ora l’immagine ha riaperto la vetrina ed è pomeriggio…

il panorama ha alzato la sua serranda, mentre sogno le barche che spaccano le onde con la prua, ma non esiste niente – solo un deserto marino. Fu uguale all’altra notte quando i gabbiani non c’erano , ma s’intravedevano solo corpi caduti sulle acque fredde, tra i canti delle civette, nella notte all’improvviso che si fece più fonda… da coprirmi nella luce i miei occhi. Aspetto domattina … con gli occhi socchiusi riesco a vedere dalla vetrina -riaprirsi tra le onde sagome sospese a mezz’aria , tra nuvole e acque; mentre ingerivano aria . Niente era uguale a ieri l’ altro, sento un forte rumore di niente in un clima tempestoso, il cielo grigio rabuffo, il velo diventare metallo di fuoco.I gabbiani quasi inesistenti volano spaventati –

intravedo montagne di mare ; che trasportano nuove vite tra il terrore dell’epidemia. Queste città che vedo causa bollettino di morti ; chiudono prima.

Di Claudio Castriotta