Sabino Samele è il nuovo general manager del Vitulano Drugstore C5 Manfredonia

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia arricchisce i quadri dirigenziali con una figura di sicura esperienza ed affidamento. Il club è, infatti, lieto di annunciare l’arrivo in società di Sabino Samele, come nuovo general manager.

Un innesto di spessore che conferma la volontà del Vitulano Drugstore C5 Manfredonia di non lasciare nulla al caso e che continua nel processo di crescita non solo tecnico ma anche organizzativo e societario.

Sabino Sameleè, senza ombra di dubbio, una figura importante nel panorama del futsal pugliese e non solo. Il dirigente manfredoniano, iniziò la sua carriera dietro la scrivania proprio in biancoceleste con il ruolo di D.S.In seguito è stato uno degli artefici del miracolo Fuente, dove ha conquistato la promozione in serie A2 e la conquista della Coppa Italia. Ha ricoperto incarichi anche a Canosa, Giovinazzo e da ultimo, con il ruolo di direttore generale nelle fila del Torremaggiore calcio a cinque.

Il general manager è già al lavoro per mettere a disposizione le sue spiccate doti dirigenziali ed organizzative al servizio della società e della squadra, già dall’imminente trasferta di Dosson, crocevia importante per il prosieguo del campionato.

Sabino Samele: “Il mio ruolo sarà quello di fare da collante tra la società e la squadra, sotto l’aspetto manageriale, organizzativo e l’aspetto prettamente operativo e tecnico. Ho accettato anche in virtù di una programmazione accurata per la prossima stagione che ci auguriamo possa essere in serie A, per gettarne le basi. Personalmente sono contento di questa chiamata. Ringrazio il presidente Sante Leone e il direttivo. Spero di poter dare il mio contributo anche in questo scorcio finale di stagione, in termini di organizzazione, di esperienza, laddove è possibile intervenire. Sono contentissimo di tornare nella mia città che mi ha visto nascere e crescere come dirigente sportivo, nel lontano 2004”.

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia rivolge ad Sabino Samele un caloroso benvenuto nella famiglia biancoceleste e augura al general manager un proficuo lavoro.

Area comunicazione-CTM Communication.