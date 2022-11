Sabato il Mammomobile farà tappa a Manfredonia

Sabato 5 novembre il Mammomobile 🚚 della Azienda Sanitaria Locale Foggia farà tappa a Manfredonia nel suo viaggio per portare lo screening di prossimità nei Comuni della Capitanata.

Ringrazio il Dott. Antonio Nigri (Commissario Asl Fg) per aver coinvolto la nostra città e chiesto la collaborazione dell’Amministrazione comunale a supporto di questa importante azione di sensibilizzazione, prevenzione e cura.

✅5 novembre: Manfredonia , piazza Diomede, dalle ore 9,00 alle ore 16,00.

Come funziona❓

Per ogni tappa è già stato stilato un elenco di donne che saranno sottoposte a mammografia.

Non sei tra le donne invitate 📩, ma hai una età compresa tra 50 e 69 anni?

Recati in Piazza Diomede e prenota 📝 il tuo screening!

Qui potrai ricevere informazioni anche sugli screening della cervice uterina e del colon retto.