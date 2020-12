Ryanair ed il Covid: “Una punturina e prendi il volo”

Oggi Ryanair torna a promuovere i suoi voli con una campagna pubblicitaria legata proprio al siero anti-Covid appena sbarcato in Italia: «Una punturina e prendi il volo!». Una frase che campeggia nell’home page del sito e nella promozione social della compagnia aerea irlandese.

“Spero per voi che non vogliate il vaccino per poter salire a bordo!!! Dove sta la mia privacy? E se io non posso farlo per altri motivi di salute?” Scrive una cliente. E poi un altro: “Io senza vaccino non vado da nessuna parte. Dovreste richiederlo obbligatorio per chi viaggia, esattamente come mi chiedono quelli per andare in Paesi ad alto rischio di infezioni. Chi non si vuole vaccinare se ne stia a casa, a proprio rischio e pericolo”. Il dibattito sulla pagina Facebook della compagnia si è aperto, in attesa di altre comunicazioni ufficiali.