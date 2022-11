Ruote nella Storia a Manfredonia il 13 novembre

Domenica 13 novembre a Manfredonia il corteo automobilistico di auto storiche itinerante che attraversa lo stivale, organizzato per il territorio dall’ACI Foggia.

L’appuntamento è alle 09:00 presso la sede di Libergolis Pneumatici (Macchia – di fronte al Centro Commerciale Conad ex Leclerc) per la concentrazione dei partecipanti e le verifiche tecnico-sportive. A seguire il corteo proseguirà lungo alcune strade di Manfredonia per arrivare alle ore 11:00 in Piazza Diomede dove ci sarà il saluto delle autorità locali e la benedizione delle auto.

I partecipanti avranno il piacere di visitare il Museo dei Pompieri e della Croce Rossa ed il Museo del mare di Manfredonia.