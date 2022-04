“Rumore da movida, no grazie sindaco Rotice”

RUMORE DA MOVIDA – NO GRAZIE



Apprendiamo dalla stampa che il Sindaco di Manfredonia, Ing.Giovanni Rotice, ha firmato in deroga alla regolamentazione in materia, l’ordinanza finalizzata a consentire le emissioni sonore di esercizi commerciali oltre la mezzanotte; siamo davvero allibiti della semplicità dell’adozione di determinati atti che si ripercuotono sulla salute di centinaia di famiglie senza avere un confronto con le parti interessate visto le notevoli richieste di rispetto della quiete e della salute pubblica di ciascun residente sempre andate nel dimenticatoio più assoluto per non dimenticare la situazione pandemica in corso che nella nostra città risulta ancora alta e che un ordinanza del genere va sicuramente in controtendenza alle raccomandazioni ministeriali nel dissuadere gli assembramenti.



Siamo ben consapevoli e favorevoli allo sviluppo del territorio e di tutte le iniziative che portino riscontri economici per le attività commerciali ma non siamo disponibili che questa situazione peggiori di quanto già lo sia perché nonostante i limiti stabiliti, molte attività si comportano sempre in deroga 360 giorni l’anno. Manfredonia è una Repubblica Autonoma?? Speravamo in un cambio di rotta di questa Amministrazione con interventi mirati invece al sostegno delle attività, riduzione Tari, del costo prossimo del parcheggio strisce blu, un Assessore a doc alla promozione del Turismo e del territorio, nulla di tutto questo, purtroppo se dall’alba si vede il buongiorno, il futuro non sarà roseo.



La nostra preoccupazione è quella che l’ordinanza sia percepita come già accaduto negli anni passati da nulla osta per alcune attività commerciali a essere libere nel fare quello che si vuole in barba a tutte le leggi in materia.



Pertanto per quanto detto invitiamo il Sindaco in quando massima autorità della salute pubblica di noi residenti a far effettuare i dovuti controlli per il rispetto dei limiti massimi ammissibili in ambienti esterni e di vita nonché dei limiti massimi di emissioni sonore previste nel Piano di zonizzazione acustica del Comune di Manfredonia che allega relativamente alle attività dotate di regolare autorizzazione all’utilizzo di impianti di diffusione sonora in ambienti esterni “non derogati” dalla recente Ordinanza Sindacale del 15/04/2022.



Siamo certi che il Sindaco applicherà la stessa celerità che ha adottato per la firma dell’ordinanza nel trasferire agli organi preposti l’ordine per il totale controllo compreso il rispetto degli orari di chiusura al fine di evitare spiacevoli omissioni di atti di ufficio, vista la competenza del Sindaco in materia di salute pubblica



Comitato difesa turismo contro il rumore acustico