‘Rumore bianco’ a Monte Sant’Angelo

Si apre l’11 settembre a Monte Sant’Angelo la terza edizione della rassegna di musica contemporanea RUMORE BIANCO organizzata dall’associazione “Note a Sud” di Foggia.

Il concerto di apertura vedrà come protagonista Giovannangelo De Gennaro, musicista pugliese dal curriculum internazionale, che accompagnato dal Furano sax quartet proporrà elaborazioni in chiave contemporanea di musica medievale e rinascimentale. Il concerto sarà replicato il 12 Settembre a Foggia presso l’auditorium Sana Chiara.

La rassegna, che si svolgerà tra Monte Sant’Angelo e Foggia da settembre a dicembre, si occupa da anni della divulgazione della musica contemporanea e delle nuove espressioni artistiche, dando spazio sia ad interpreti del panorama musicale internazionale sia a giovani interpreti e compositori del territorio.

Nella programmazione sono previste prime esecuzioni assolute di autori quali Salvatore Sciarrino, Christian Grifa, Daniele Bravi, Ivan Solano ed Alberto Napolitano.

A dare maggior prestigio a questa iniziativa vi è, da quest’anno, il riconoscimento del MIBACT e della Regione Puglia (Puglia Sounds live), traguardo raggiunto dal lavoro e dall’impegno dell’associazione Note a Sud, che ha come obiettivo far crescere ogni anno di più questa realtà facendola diventare un punto di riferimento per la cultura e l’arte contemporanea per il Sud Italia.

PROGRAMMAZIONE SETTEMEBRE – OTTOBRE

11 SETTEMBRE Auditorium “Peppino Principe” – Monte Sant’Angelo

GIOVANNANGELO DE GENNARO & FURANO SAX QUARTET

12 SETTEMBRE Auditorium Santa Chiara – Foggia

GIOVANNANGELO DE GENNARO & FURANO SAX QUARTET

25 SETTEMBRE Battistero di San Giovanni in Tumba- Monte Sant’Angelo

“La liturgia delle parole” SIMONA APRILE (voce) & FURANO SAX QUARTET

2 OTTOBRE Auditorium Markiewicz del Santuario di San Michele – Monte Sant’Angelo

“Convergenze” Duo Leonardo Sbaffi (sax) & Cristina Campi (piano)

3 OTTOBRE Auditorium Santa Chiara – Foggia

“Convergenze” Duo Leonardo Sbaffi (sax) & Cristina Campi (piano)

8 OTTOBRE Auditorium Santa Chiara – Foggia

Ensemble “Note a Sud” diretta da Marco Destino

30 OTTOBRE Auditorium Markiewicz del Santuario di San Michele – Monte Sant’Angelo

“Meditazioni” Duo Roberta Gottardi (clarinetto) & Anna D’Errico (piano)

31 OTTOBRE Auditorium Santa Chiara – Foggia

“Meditazioni” Duo Roberta Gottardi (clarinetto) & Anna D’Errico (piano)