Rufini ringrazia la famiglia Manfredonia Calcio: “Lottato e combattuto ogni giorno”

“Si è conclusa anche questa travagliatissima ed “anomala” stagione calcistica.

Si conclude anche la mia bellissima esperienza come allenatore del Manfredonia calcio. Una stagione ricca di soddisfazioni e successi. Una squadra partita per raggiungere una salvezza tranquilla che invece ha avuto la forza di restare in testa al campionato per tutta l’annata. Solo un rigore sfortunatamente sbagliato al 90mo a Barletta ci ha tolto il record di imbattibilità in campionato. Solo un gol regolare annullatoci al 117mo ci ha negato l’accesso alla strameritata finale play off ma va bene così… e’ il calcio.

Si Vince e si perde, l’importante è dare tutto. Io ed i miei ragazzi, insieme allo staff, l’ abbiamo fatto. Abbiamo superato noi stessi tutti i giorni.

Abbiamo lottato e combattuto ogni giorno, ogni minuto, su ogni pallone, per fare vedere a tutti che la determinazione e la volontà, uniti all’organizzazione ed all’unione, fanno sì che anche Davide possa riuscire a battere Golia. Ringrazio la Società per avermi dato questa grande possibilità quest’estate.

Ringrazio tutti i tifosi e gli sportivi Manfredoniani per la simpatia e la vicinanza verso la squadra. Ringrazio i giornalisti, sempre attenti e presenti. Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato nell’ombra per farci stare bene, dal mitico magazziniere Peppino Ussato, al segretario Rinaldi, al terapista e grande uomo Massimiliano Ciuffreda.

Ringrazio anche Mister Grasso e Mister ionata per la disponibilità e per la collaborazione avuta con il settore Giovanile, vera “linfa” da cui attingere in futuro. Un ringraziamento speciale ai ragazzi della Gradinata Est Manfredonia. Ragazzi con un grande cuore.

Danilo Rufini