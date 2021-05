Rubavano auto, le smontavano per rivenderle in parti, 5 arresti in Puglia

Rubavano auto, nella zona del barese, le conducevano in un centro per demolizioni in provincia di Foggia per essere smontate. Tutte le parti ricavate, venivano successivamente vendute in un mercato parallelo.

E’ quanto accertato dai Carabinieri che hanno arrestato cinque persone, nelle provincie di Bari, Foggia e Lecce, dando esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti degli indagati in concorso per i reati di furto aggravato e ricettazione.

L’indagine, condotta fra febbraio e luglio 2020, ha consentito di “smantellare” una rete di persone di Bitonto (Bari). Il gruppo rubava le auto con centraline e chiavi contraffatte, fuggendo poi con l’ausilio di una “staffetta” che segnalava l’eventuale presenza delle forze di polizia durante il percorso.

Le auto venivano poi nascoste tra gli ulivi nelle campagne di Bitonto dove venivano eliminati eventuali sistemi di allarme o di localizzazione. I militari dell’Arma hanno documentato vari furti, per un valore complessivo di circa 200mila euro.