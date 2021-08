Rubano camper con un cagnolino all’interno, il mezzo ritrovato a Manfredonia, il meticcio è salvo

Dei turisti provenienti dal Trentino in Puglia hanno subito il furto del loro camper a Bari, in zona villaggio Trieste. Lo racconta il sito telebari.it.

Ma a bordo del camper c’era il cagnolino Ugo, un meticcio simile a un pinscher.

Il camper viene ritrovato a Manfredonia, ma di Ugo non c’è traccia.

Immediatamente si attiva il passaparola tra i volontari con l’aiuto del personale del Canile Sanitario di Bari, che attraverso la propria Facebook prova a chiedere l’aiuto agli amanti degli animali ancora in città. In poche ore il cagnolino viene individuato in prossimità dello Stadio della Vittoria ma è spaventato e scappa davanti a chiunque si avvicini col rischio di essere investito. Finalmente, anche grazie all’intervento di un finanziere, il cane viene tratto in salvo nella zona del Porto e restituito ai turisti trentini.