RSAA Stella Maris: “Il virus non deve entrare!”

L’attacco che il coronavirus sta sferrando alla nostra comunità nazionale e locale in questi tristi giorni è violento e spietato; sta colpendo chiunque e dovunque ma in particolare anche in Puglia si sta concentrando nelle comunità più deboli e svantaggiate: le Residenze per anziani.

La situazione è abbastanza grave, il contagio può essere ovunque: ad esempio, il coniuge di un operatore che lavora in altre sedi dove non si può sapere cosa succede, con chi entra in contatto e che misure di prevenzione vengono adottate, oppure una distrazione al supermercato oppure ad un bancomat, etc….

L’avevamo preventivato sin dall’inizio di marzo, munendoci da subito di tutti i dispositivi e procedure di prevenzione; ma ad oggi, considerato l’evolversi violento dell’epidemia il GRUPPO “SANTA CHIARA” di Manfredonia sceglie di attuare una strategia di “Resistenza radicale” volta alla “BLINDATURA TOTALE”, ponendosi già da due giorni in “AUTOISOLAMENTO”: nessuno entra e nessuno esce, neanche di notte!

Quando ho chiesto ai ragazzi questo sacrificio, sapevo di chiedere tanto…qualcosa che va al di là del ruolo e, non immaginavo di trovare un consenso..direi..plebiscitario.

E’ veramente eroico ciò che gli operatori (OSS, infermieri, cuoche, ausiliari e collaboratori) della RSAA Stella Maris di Siponto stanno facendo da qualche giorno e che durerà fino al 10 Aprile per ora.

Ognuno…con i suoi problemi, le sue ansie e preoccupazioni ma, ciò nonostante, hanno scelto di mettere al 1° posto l’incolumità degli ospiti anziani della struttura e, indirettamente, tutti NOI, da questo nemico invisibile (COVID 19) che sta seminando panico e sgomento non solo in Italia ma anche in città.

Hanno scelto di rinunciare ai loro affetti familiari, al confort domestico, alla propria serenità psico-fisica, di fatto hanno scelto di rinunciare a gran parte della loro residua libertà…

A loro va tutta la stima e la riconoscenza del gruppo “Santa Chiara” per l’encomiabile coraggio, professionalità e dedizione che con spirito solidale stanno mettendo in campo per tutelare e difendere la VITA di tante persone anziane…e non solo…

Gruppo “Santa Chiara”

Il fondatore

Avv. Michele La Torre