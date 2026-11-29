Rottura Giulia Salemi - Pierpaolo Pretelli: arriva una nuova segnalazione

Si susseguono le indiscrezioni in merito alla fine della storia d'amore tra i due ex concorrenti del Grande fratello vip.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono state tra le coppie più amate dal pubblico italiano. I due si sono conosciuti e innamorati nel 2020 quando hanno preso parte al Grande fratello vip, a quel tempo ancora presentato da Alfonso Signorini. Dopo sei anni ed un figlio insieme, la storia dei Prelemi è ormai giunta al capolinea. In queste ore, Deianira Marzano ha lanciato una nuova indiscrezione in merito all'ex coppia. La donna ha pubblicato il seguente rumor in risposta ad un utente che le chiedeva informazioni sui due: "sembrerebbe che nei prossimi giorni Pierpaolo Pretelli porterà via tutte le sue cose da casa di Giulia Salemi e che proprio per questo alcuni suoi famigliari saliranno a Milano."

Pierpaolo Pretelli sta cercando una nuova casa a Milano

I Prelemi avrebbero ormai posto fine alla loro storia d'amore. Pierpaolo Pretelli sarebbe in procinto di lasciare l'abitazione di Giulia Salemi, portando via le ultime cose. Secondo alcune indiscrezioni, l'ex velino di Striscia la notizia sarebbe in cerca di una nuova abitazione a Milano dove andare a vivere insieme al bambino di un anno avuto con l'influencer italopersiana. Nel frattempo, i due ex gieffini non confermano o smentiscono la rottura, preferendo concentrarsi nelle rispettive carriere.