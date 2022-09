Rotolo di pizza farcito: la ricetta di Lacucinasecondome.it.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette antipasti, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

500g di impasto pane/pizza

400 g di mozzarella per pizza

2 patate di media grandezza

200 g di prosciutto cotto

300 ml di salsa di pomodoro già pronta

Origano q.b.

Olio d’oliva q.b.

PROCEDIMENTO

Pulire dalla buccia e grattugiare le patate con una grattugia a fori grandi e fare lo stesso con la mozzarella.

Dividere il panetto di impasto in pezzi da 45 g (o lo prendete già pronto oppure io lo faccio impastando 350 g di farina 00, 15 g di lievito di birra, 4 cucchiai di olio d’oliva, 3 cucchiai di latte, 180 ml di acqua e un pizzico di sale. Lo lascio lievitare per 2 ore o poi lo uso).

Formare da ogni panetto delle strisce abbastanza sottili e larghe circa 15 cm.

Alcune andranno farcite con il misto di patate e mozzarella e ricoperte dalle fette di prosciutto.

Arrotolare piano piano e poggiare i rotoli su una teglia da forno.

Per le altre strisce invece stenderemo la salsa di pomodoro, la mozzarella e l’origano.

Anche in questo caso arrotolare piano, piano e mettere sulla teglia da forno.

Spennellare con un po’ di olio d’oliva e spolverare con dell’altro origano.

Infornare a 180 gradi per 35 minuti.

Servire caldi.

