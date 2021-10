Rotice visita Giuseppe Pio Quitadamo: “Serve un censimento delle fragilità di Manfredonia”

Ieri pomeriggio ho fatto visita a @giuseppepioquitadamo, giovane diversamente abile della nostra città che da due anni vive in un angusto prefabbricato nell’agro di Siponto in condizioni logistiche e sanitarie disperate.

Un’emergenza umana e sociale, come purtroppo le tante toccate con mano in queste settimane, che chiedono e meritano risposte veloci e concrete per ridare dignità a coloro i quali sono stati lasciati tristemente ai margini della nostra comunità in balia del loro destino.

Serve un censimento delle fragilità di Manfredonia e delle associazioni\cooperative da mettere insieme ed in rete con Parrocchie e soggetti pubblici e privati che si occupano di servizi di assistenza socio-educativo-sanitario.

Gianni Rotice – Candidato sindaco di Manfredonia