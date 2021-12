Rotice: “Superare le barriere fisiche e culturali per la disabilità è una partita che Manfredonia deve vincere”

Un’altra settimana sta per iniziare e segnerà l’inizio delle festività natalizie. Prima di archiviare questa lunga sette giorni che volge al termine, vorrei condividere con voi un momento particolare che ho vissuto da Sindaco nella giornata di giovedì, quando le porte di Palazzo di Città si sono spalancate per ospitare centinaia di giovani studenti del progetto “Prova lo Sport – Il Calcio Balilla” organizzato dall’ I.P.E.O.A. “Michele Lecce” Istituto Alberghiero Manfredonia con il patrocinio del Comune di Manfredonia.

Il Chiostro di Palazzo San Domenico che diventa spazio vissuto dai cittadini è stata l’occasione per avere l’onore di ospitare Francesco Bonanno, Pluricampione Mondiale Paralimpico (nonché presidente della FPICB – Federazione Italiana Calcio Balilla), il presidente CIP Puglia Giuseppe Pinto e il delegato regionale di Calcio Balilla prof. Vito Sasanelli.

Assieme e a loro, ed al consigliere regionale Giandiego Gatta mi sono cimentato in qualche partita al “biliardino”, ricordando gli spensierati pomeriggi della gioventù e, devo dire, di non aver perso la dimestichezza con questo sport, togliendomi la soddisfazione di segnare anche qualche gol ad un campione nello sport e nella vita come Francesco Bonanno 😉

Superare le barriere fisiche e culturali per la disabilità è una partita che Manfredonia deve vincere anche grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale. Ringrazio Francesco per averci fatto giocare una “partita di biliardino speciale”, in carrozzella come lui, per farci comprendere come con l’impegno ed il buonsenso tutti dobbiamo avere gli stessi diritti ed opportunità.

Una giornata all’insegna dell’inclusione sociale, dell’educazione civica e sportiva, della valorizzazione dei giovani talenti dell’Istituto “Michele Lecce” che hanno deliziato i presenti con la preparazione di squisite prelibatezze della tradizione nostrana.

Sono queste le opportunità che fanno crescere una comunità. Pertanto, ringrazio il prof. esperto Marinaro Antonio, il prof tutor prof. Matteo Mangano – PON Il Calcio Balilla dell’IPEOA “Michele Lecce” sede di Manfredonia ed il Dirigente prof. Luigi Talienti.

Gianni Rotice